Как раскрыть свой потенциал здоровья?

Человек – удивительное существо. В каждом человеке от природы заложен потенциал – скрытый, но до времени не используемый резерв действий и возможностей.

В течение жизни этот потенциал расходуется, у кого медленнее, у кого быстрее. На благо или расточительно и безвозвратно.

То, как человек живет, что есть и пьет, о чем думает, как и с кем проводит время, на что нацелен и каким образом идет к этой цели – весь спектр факторов, который приводит к закономерным результатам и последствиям. Добавим к этому сниженный иммунитет, приводящий к сезонным «простудам». А еще – ковид, ставший серьезным предметом для опасения и тревоги.

Но, к счастью, человеческий организм – настолько мощная и надежная, если так можно выразиться, система, которая саморегулируется, самовосстанавливается, что мы, фактически, можем повернуть время вспять. Вернуть себе хорошее самочувствие, восстановить иммунитет, самоисцелиться.

Зачастую, все, что нужно сделать – это захотеть быть здоровым и начать прислушиваться к желаниям и потребностям собственного организма.

Как часто, практически каждый человек сталкивался с тем, что игнорировал «звоночки» своего организма. Например, хочет человек на природу, бегать, дышать воздухом. Но, из-за привычной лени остается дома на диване. Хочет перейти на здоровую пищу, но опять же – проще и привычней не решать этот вопрос, а оставить все, как есть. И это – до поры, до времени, когда организм уже не даст себя обманывать. Вот тут и подступают болезни…

Как использовать потенциал здоровья так, чтобы оставаться здоровым, сильным духом и телом человеком, радостным и счастливым – этому можно научиться на курсах Центра «ЖИЗНЕВЕД.